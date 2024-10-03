Bilecik'te Emektar Din Görevlileri Haftası Buluşması

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle emektar din görevlileri ile buluşma gerçekleştirildi.

Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, emektar din görevlileri ile Yeşilkent Kumral AbdalHafızlık Kız Kur'an Kursu çok amaçlı salonunda bir araya geldi. Emektar din görevlileri yeni yapılan Hafızlık Kur'an kursunu gezerek memnuniyetlerini ifade ettiler. Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez emektar din görevlilerine bugüne kadar verdikleri hizmetler ve buluşmaya katılmalarından dolayı teşekkür ederek sağlık afiyet temennisinde bulundu. - BİLECİK