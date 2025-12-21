Haberler

Bilecik'te Emekliler Geçim Sıkıntısına İsyan Etti: "Emekli Hiçbir Zaman Bu Hâle Düşmemişti"

Bilecik'te emekliler, artan hayat pahalılığı nedeniyle aldıkları maaşlarla geçinemediklerini ifade ettiler. Pazardaki yoksulluk manzaraları, emeklilerin içinde bulunduğu zor durumu gözler önüne serdi.

(BİLECİK) - Bilecik'te emekliler, aldıkları aylıklarla geçinemediklerini dile getirdi. Bir emekli, 68 yaşında olduğunu ve iki çocuk yetiştirdiğini anlatarak, "Emekli hiçbir zaman bu hale düşmemişti. Bu şartlarda olsaydı asla okutamazdım çocuklarımı" dedi.

Bilecik'te emekliler, artan hayat pahalılığı karşısında emekli maaşlarının geçinmeye yetmediğini ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını anlattı. Pazarda yaşanan yoksulluk manzaraları, emeklilerin hem kendi durumlarından hem de toplumun genel halinden büyük bir umutsuzluk duyduğunu gösteriyor.

Emekli bir kadın yurttaş, içinde bulunduğu durumu şöyle ifade etti:

"Geçen hafta pazara gittim. Bir kadın çöp topluyordu, yanında da evladı vardı. Çocuk elma istedi. Kadın çantasından elmayı çıkardı, eşeledi ve çocuğuna verdi. Dayanamadım, çocuğun elinden tuttum, 'Kızım, beni anneannen, babaannen say.' dedim. Çok kötü oldum. O günden beri uykularım gitti. Türkiye çok kötü durumda. Arkadaşlarım, ahbaplarım hepsi asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aldıkları paralar nedir? Yazık günah."

Emekli başka bir kişi, 21 bin 650 lira emekli aylığı aldığını ve geçinemediğini belirtti.

"Bu şartlarda olsaydım çocuklarımı asla okutamazdım"

Kentte ikamet eden 68 yaşındaki bir başka emekli ise, "Artık yeter... Ben hiçbir şeyin fiyatını bilmezken şimdi cebimdeki paraya göre alıyorum. Emekli hiçbir zaman bu hale düşmemişti. Ben 68 yaşında iki tane çocuk okutmuş, biri bilim adamı, biri doktor... Şu anda bu şartlarda olsaydı asla okutamazdım çocuklarımı" dedi.

Bir diğer emekli ise, "Sadece ben değil, bencillik yapmayayım, tüm insanlar aç. Herkesin ev kirası var, çoluk çocuk okutuyorlar" diye konuştu.

