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Bilecik'te Elektronik Kelepçe Uygulamaları Semineri Düzenlendi

Bilecik'te Elektronik Kelepçe Uygulamaları Semineri Düzenlendi
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Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik 'Elektronik Kelepçe Uygulamaları' konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Seminerde elektronik izleme sisteminin amacı ve yükümlülerin sorumlulukları ele alındı. Yetkililer, bu tür eğitimlerin yükümlülerin topluma uyum süreçlerinde önemli olduğunu vurguladı.

Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik 'Elektronik Kelepçe Uygulamaları' konulu bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminerde, elektronik izleme sisteminin temel amacı, teknik işleyişi ve yükümlülerin uyması gereken sorumluluklar detaylı şekilde ele alındı. Ayrıca katılımcıların soruları yanıtlanarak uygulamaya dair farkındalık artırıldı.

Yetkililer, bu tür bilgilendirme çalışmalarının, yükümlülerin topluma uyum süreçlerinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Katılım gösteren tüm yükümlülere teşekkür eden yetkililer, bu tür eğitimlere devam edileceğini ifade etti. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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