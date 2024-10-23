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Bilecik'te El Hijyeni Günü Kutlandı

Bilecik'te El Hijyeni Günü Kutlandı
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde El Hijyeni Günü dolayısıyla stant açıldı. Başhekim Dr. Erhan Arıkan, el hijyeninin önemi hakkında bilgi vererek vatandaşlara dezenfektan ve sabun hediye etti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde El Hijyeni Günü dolayısıyla stant açılarak, vatandaşlara dezenfektan ve sabun hediye edildi.

Bilecik'te 'El Hijyeni Günü' sebebiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan stantta Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan hastalara el hijyeninin önemi hakkında bilgi verdi. Kurulan stantta vatandaşlara doğru el yıkama şekli, el yıkama süresi, ellerin ne zamanlarda yıkanması gerektiğine dair bilgiler anlatıldı.

Ayrıca stanttan bilgi alan vatandaşlara dezenfektan ve sabun hediyesinde bulunularak, sağlıklı bir yaşam için hijyenin kritik rolü vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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