Bilecik'te Eğitim ve Spor İş Birliği Görüşmesi

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, İl Milli Eğitim Müdürü ile eğitim ve spor alanında iş birliği potansiyelini görüştü. Görüşmede, gençlerin gelişimine katkıda bulunma hedefi ön planda.

Bilecik'te eğitim ve spor iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, il genelinde eğitim ve spor alanlarında yürütülebilecek iş birliği çalışmaları masaya yatırıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Federasyon yetkilileri de, eğitimin ve sporun ortak paydada buluşmasıyla gençlerin gelişimine katkı sağlanabileceğini belirtti. - BİLECİK

Haberler.com
