Bilecik'te E-atıklar akülü tekerlekli sandalyeye dönüşüyor

Güncelleme:
Bilecik Atatürk İlkokulu tarafından başlatılan 'E-Atık Hayra Katık' kampanyası ile toplanan kullanılmayan elektronik atıklar, akülü tekerlekli sandalyelere dönüşerek özel gereksinimli öğrencilere umut oluyor. Kampanya çevreye katkı sağlar iken toplumsal dayanışmayı da artırıyor.

Bilecik Atatürk İlkokulu tarafından hayata geçirilen 'E-Atık Hayra Katık' kampanyasıyla, kullanılmayan elektronik atıklar geri dönüşüme kazandırılarak akülü tekerlekli sandalyeye dönüştürülmesi hedefleniyor. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin iş birliğiyle yürütülen kampanya, hem çevreye hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyor. Kampanya kapsamında okulda oluşturulan E-Atık birimine teslim edilen elektronik atıklar, lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor. Geri dönüşümden elde edilecek gelirle, maddi durumu yetersiz özel gereksinimli öğrencilere akülü tekerlekli sandalye temin edilmesi amaçlanıyor. Çalışmalara mahalle esnafı ve vatandaşlar da destek veriyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kampanyanın 15 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini belirterek, "Toplanan her e-atık, özel gereksinimli bir öğrencimizin hayatına dokunacak. Bu anlamlı kampanyaya katkı sunan tüm öğrenci, öğretmen, veli ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

