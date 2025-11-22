Haberler

Bilecik'te Duyarsız Sürücü, Görme Engelli Yolunu Kapatınca Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Güncelleme:
Bilecik'te bir otomobil sürücüsü, hem yaya geçidini hem de görme engelli yolunu kapatacak şekilde araç park etti. Olay, vatandaşlar arasında tepki topladı.

Bilecik'te duyarsız bir sürücünün görme engelli yolu kapatacak şekilde park etmesi vatandaşları çileden çıkardı.

Bilecik'in en işlek sokaklarından biri olan İstiklal Mahallesi Şerifpaşa Caddesi üzerine 11 AN 101 plakalı otomobil sürücüsü hem yaya geçidi hem de görme engelli yolu kapatacak şekilde park etti. Yaşanan bu park sonrası duyarsız sürücülerin görme engellilerin yürüyüş yolu olmasından dolayı böyle bir parkı neden yaptıklarını bir anlam veremediklerini söylediler.

Öte yandan, yanlış park nedeniyle zor durumda kalan yayalar da cadde üzerinde yürümek zorunda kaldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
