Bilecik'te Duyarsız Sürücü Çileden Çıkardı

Bilecik'te Duyarsız Sürücü Çileden Çıkardı
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Bilecik'te bir sürücü, açık otoparkın çıkışını kapatacak şekilde park ederek diğer sürücülerin çıkışını engelledi. Diğer sürücüler, duyarsız park pratiği nedeniyle trafik cezası uygulanmasını talep etti.

Bilecik'te bir açık otopark alanının çıkışını kapatacak şekilde park eden sürücü, diğer sürücüleri çileden çıkardı.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı yanında bulunan açık otopark alanının çıkış kısmına diğer araçların çıkamayacağı şekilde park eden bir sürücü, diğer sürücüleri çileden çıkardı. 10 ABL 111 plakalı araç sürücüsü çıkışa kapatacak şekilde park ederken, sürücüler otopark alanının giriş kısmından çıkmak zorunda kalırken, "Böyle duyarsız sürücülere trafik cezası kesilirse kendisine ders olur" söylediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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