Bilecik'te Dünya Kız Çocukları Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Bilecik'te Dünya Kız Çocukları Günü Etkinlikleri Düzenlendi
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kız çocuklarının eşit haklara sahip olması gerektiğini vurgulayarak, toplumsal farkındalığın arttırılması için çalışmaların süreceğini açıkladı.

Bilecik'te, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kız çocuklarının eğitimde, toplumda ve gelecekte eşit haklara sahip olmasının önemine dikkat çekti. Türkoğlu, "Kız çocuklarımızın daima yanındayız. Toplumsal farkındalığın artırılması ve kız çocuklarımızın haklarının korunması amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
