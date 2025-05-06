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Bilecik'te Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği

Bilecik'te Dünya El Hijyeni Günü Etkinliği
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Bilecik'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi, 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü'nde el hijyeninin önemini vurgulamak için etkinlik düzenledi. Etkinlikte, el hijyeninin sağlık hizmetleri üzerindeki etkileri ve enfeksiyon kontrolü üzerine farkındalık oluşturuldu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Devlet Hastanesi'nde 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliği yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 5 Mayıs 2005 yılında "Dünya El Hijyeni Günü" olarak kabul edilen bu önemli günde etkinliğin amacının el hijyeninin önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada "Hastanemizde görevli sağlık personeline el hijyeninin öneminin sadece bu özel günde değil, sürekli olarak Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından yıl içinde verilen eğitimlerle aktarılmaktadır. Tüm dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar önemli bir halk sağlığı problemidir. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların en az yüzde 30-50'si sadece el hijyenine uyum ile önlenebilir. Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en önemli kurallarda birisi el hijyenidir." denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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