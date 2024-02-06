Bilecik'te Dolandırıcılık Mağduru Olmayın Projesi Devam Ediyor

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' proje çalışmaları devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi ile Bilecik'te bulunan 9 iş yerinde ve eski otogarda bulunan 46 vatandaş ile görüşerek bilgilendirdi. İletişim yoluyla dolandırıcılık ve türleri konularında bilgilendirme yapan ekipler bu tür durumlarla karşılaştıklarında veya şüphelendiklerinde ihbar etmeleri gerektiğini belirtti. - BİLECİK