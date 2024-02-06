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Bilecik'te Dolandırıcılık Mağduru Olmayın Projesi Devam Ediyor

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Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi kapsamında 9 iş yerinde ve 46 vatandaşla görüşerek bilgilendirme yaptı.

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' proje çalışmaları devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kanmayın, Dolandırıcılık Mağduru Olmayın' projesi ile Bilecik'te bulunan 9 iş yerinde ve eski otogarda bulunan 46 vatandaş ile görüşerek bilgilendirdi. İletişim yoluyla dolandırıcılık ve türleri konularında bilgilendirme yapan ekipler bu tür durumlarla karşılaştıklarında veya şüphelendiklerinde ihbar etmeleri gerektiğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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