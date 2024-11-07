Bilecik'te Dilenme Olayına Ceza Yağdı
Bursa'dan Bilecik'e gelen 4 çocuğun dilenmesi üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde, 4 çocuk ve 2 yetişkin yakalanarak cezai işlem uygulandı.
Bursa'dan Bilecik'e gelip 4 çocuğu dilendirdikleri tespit edilen şahıslara ceza yağdı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde ve otopark alanında 4 çocuğun dilenerek vatandaşlardan para topladığı ihbarını alan zabıta ekipleri hemen harekete geçti. Zabıta Müdürü Özgür Özmen ve ekibi olay yerinde 4'ü çocuk 6 kişiyi yakaladılar. Şahıslara 'Kabahatler kanununa' göre cezai işlem uygulanırken şehir dışına çıkartıldığı öğrenildi. - BİLECİK