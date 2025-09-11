Bilecik'te Dijital Lisans Uygulamaları Semineri Düzenlendi

Bilecik'te dijital lisans uygulamaları hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

2025-2026 futbol sezonu öncesinde dijital lisans uygulamalarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı, Bursa TFF Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun'un başkanlığında düzenlenen seminerde, kulüp yöneticilerine ve antrenörlere dijital lisans sistemi hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantıda; hesap oluşturma, başvuru sonrası süreç, maç kodu ile arama, forma rengi seçimi, oyuncu ve yedek seçimi, esame özeti ve kontrol, lisans formu doldurma süreci ile kullanıcı işlemleri gibi başlıklar ele alındı. Bursa TFF Bölge Müdürlüğü yetkilileri, uygulamanın futbol kulüplerinin iş yükünü azaltacağını ve lisans süreçlerini daha hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yürüteceklerini vurguladı.

Seminerin sonunda Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, "Katılım sağlayan kulüp temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezonda başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK