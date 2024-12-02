Bilecik'te Dijital Kütüphane Dönemi Başladı

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Milli Dijital Kütüphanesinin Bilecik İl Halk Kütüphanesinde hizmete girerek kentte dijital kütüphane devri başladığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Milli Kütüphane'nin koleksiyonları ve içeriklerini dijital ortamda ulaşılabilirliğinin sağlanması amacıyla Milli Dijital Kütüphane uygulaması hizmete girdi. İl Müdürü Bircan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Dijital Kütüphane Sistemi, Milli Kütüphane bünyesinde yer alan el yazması eserler, süreli yayınlar ve kitap dışı materyallerin künye bilgilerini ve yüksek çözünürlüklü dijital poz dosyalarını içermektedir" ifadelerini kullandı.

Bilgiye daha sağlıklı ve ulaşılabilirliği açısından önemli bir çalışmanın hayata geçtiğini vurgulayan Bircan, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik İl Halk Kütüphanesi içerisinde bulunan Milli Dijital Kütüphane Masasından yediden yetmişe herkesin Milli Kütüphaneye gitmeden dijitalleştirilmiş bilgi ve belgelere kolayca ulaşabileceğini aktardı. - BİLECİK