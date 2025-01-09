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Bilecik'te Dezavantajlı Çocuklar İçin Psikolojik Destek Projesi Başladı

Bilecik'te Dezavantajlı Çocuklar İçin Psikolojik Destek Projesi Başladı
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, dezavantajlı çocuklar için 'Çocuklar İçin Psikolojik Testlerle Güçleniyoruz' projesinin başladığını duyurdu. Proje, çocukların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını belirlemek ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla psikolojik test eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri sunacak.

BİLECİK (İHA) – Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, dezavantajlı çocuklar için önemli ilk adımlar atıldığı söyledi.

İl Müdürü Türkoğlu, bir kalkınma ajansı tarafından 'Teknik Destek Programı' kapsamında hibelendirilen ve il müdürlüğü tarafından yürütülen "Çocuklar İçin Psikolojik Testlerle Güçleniyoruz" projesi başladığını söyledi. Türkoğlu, "Proje, psikolog, rehber öğretmen, çocuk gelişimci ve sosyal hizmet uzmanlarımıza yönelik psikolojik test eğitimleriyle dezavantajlı çocukların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını belirlemek, zihinsel yeteneklerini ölçmek ve aile içi dinamiklerini anlayarak destek sağlamayı hedefliyor. Ailelere ve çocuklara yönelik danışmanlık hizmetlerinin de sunulacağı proje, çocukların gelişimlerine ve toplum refahına önemli katkılar sağlayacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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