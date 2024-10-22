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Bilecik'te Dev Domuzlar Avcılar Tarafından Vuruldu

Bilecik'te Dev Domuzlar Avcılar Tarafından Vuruldu
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Bilecik'te birkaç köydeki vatandaşların mahsullerine zarar veren dev domuzlar, avcılar tarafından etkisiz hale getirildi. Taşçılar, Çukurören ve Gökpınar köylerinde çiftçilere zor anlar yaşatan yaban domuzlarına karşı köylüler avcılardan yardım istedi.

Bilecik'te birkaç köydeki vatandaşların adeta kabusu olan ve mahsule çokça zarar veren dev domuzlar avcılar tarafından vuruldu.

Taşçılar, Çukurören ve Gökpınar köylerinde ekili alanlar ve bahçelere sürüler halinde gelen yaban domuzları köylülere zor anlar yaşatıyor. Çiftçilerin bağ ve bahçelerine zarar veren domuzlar yüzünden köylüler mahsullerini alamaz oldular. Köyün etrafında bulunan bağ, bahçe, cevizlik ve ayçiçeği tarlarının içine girerek çiftçilerin mahsullerine zarar veren domuz sürülerine karşı köylüler çareyi avcılardan yardım istemekte buldu. Bilecik'te avcılık yapan Basri Kuş ve ekibi yardım isteyen köylülerin talebi üzerine gerekli izinleri alarak ava çıktılar. Ekip kısa sürede 250 ve 300 ağırlığında dev boyutta birkaç yaban domuzunu vurdular.

"Koruma amaçlı tarlalara elektrikli tel çekiyoruz, onları da koparıyorlar"

Taşcılar Köyü sakinlerinden Nejdet Bilgin, bağ ve bahçelerinde çalıştıkları zaman bile tarlalara gelen bu büyük domuzdan saldıracak diye çok korktuklarını anlatarak, "Domuzların sürekli bağ, bahçe ve tarlalarına girip mahsule zarar veriyor. Zarar görmesek onları öldürmek istemeyiz, inan bazen canımızdan bile korkuyoruz. Köyde bulunan vatandaşların çoğu bağ ve bahçelerinde gece domuzlardan tarlalarını korumak için tarlalarında yatmak zorunda kalıyorlar. Burada domuz sürüleri çok. Bazen onları sürü halinde görüyoruz kendi imkanlarımızla tarlalardan uzaklaştırıyoruz. Bizim koruma amaçlı tarlalara elektrikli tel çekiyoruz telleri koparıyor" dedi.

Basri Kuş ve ekibine de teşekkür eden köylüler, tüm avcılara kazasız belasız av diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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