Bilecik'te Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Okullarda Temizlik Faaliyetleri Gerçekleştirdi
Bilecik'te denetimli serbestlik yükümlüleri, okullarda temizlik ve bakım hizmetleri sunarak topluma adaptasyon sürecine katkı sağladı. Bu faaliyetler, öğrencilerin hijyenik ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Bilecik'te denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda temizlik ve bakım faaliyetleri gerçekleştirdi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki denetimli serbestlik yükümlüleri ücretsiz kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında; hem merkezde hem de ilçelerdeki okullarımızda, öğrencilerimizin tatilde olduğu sömestri döneminde, bina içi ve dışı çevre temizliği bakım hizmetlerini gerçekleştirdi.
Müdürlükten yapılan bilgilendirmede; denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkan hükümlülerin topluma adaptasyonu için önemli bir vazifeyi yerine getirmeye çalışıldığı, bu kapsamda; çocukların daha hijyenik okullarda eğitim öğretimlerine devam ettirebilmesi için çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti. - BİLECİK