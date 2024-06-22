Bilecik'te Define Arama Kazasında 2 Kişi Öldü

(BİLECİK) - Bilecik Söğüt ilçesinde define aramak için izinsiz kazı yapan 3 şahıstan ikisi, kazdıkları çukurda ölü bulundu.

Olay; Zemzemiye köyü sınırları içerisinde yaşandı. 112'ye yapılan acil çağrı üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemelerde kazılan bir çukur içerisinde hareketsiz yatan şahısların olduğunu tespit etti.

Olay yerine Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından özel kıyafet ve ekipmanlar ile yapılan kurtarma çalışmaları neticesinde S.G. (36 E) ve T.B. (38 E) isimli şahısların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Şahısların cenazeleri, Söğüt Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak olan otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.