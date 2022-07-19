Bilecik'te de Çayır Tırtılı Görüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te de Çayır Tırtılı Görüldü

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:

Trakya bölgesinde görülen ve ayçiçeklerine büyük zarar veren çayır tırtılı Bilecik’te de tarlaları sardı. Özellikle ayçiçeği üretiminin yoğun yapıldığı Bilecik’in Gölpazarı ilçesindeki arazilerde oldukça fazla görülen çayır tırtılı için üreticiler zirai ilaçlama ile önlem almaya çalışıyor.

GÖKAY ŞİMŞEK

Trakya bölgesinde görülen ve ayçiçeklerine büyük zarar veren çayır tırtılı Bilecik'te de tarlaları sardı. Özellikle ayçiçeği üretiminin yoğun yapıldığı Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki arazilerde oldukça fazla görülen çayır tırtılı için üreticiler zirai ilaçlama ile önlem almaya çalışıyor.

Trakya bölgesinde görülen ve ayçiçeklerine büyük zarar veren çayır tırtılı Bilecik'te de görüldü. Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü de üreticilere bu noktada uyarılarda bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden üreticilere yönelik yapılan uyarılarda, "Ayçiçeği ekili bölgelerimizde teknik personellerimizce kontrollerimiz devam etmekte olup, üreticilerimizin de kendi ayçiçek tarlalarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

*Ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılları

*Üreticilerin yaptıkları ilaçlamalar

ANKA / Yerel

Trakya Bölgesi Gölpazarı Bilecik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title