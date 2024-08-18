Bilecik'te Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Yamaç Paraşütü Etkinliği

GÖKAY ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Cumhuriyetin 100. yılına özel "Take Of Bilecik" yamaç paraşütü etkinliğinde, 111 sporcu Meryem Dağı'ndan uçtu. Türk Hava Kurumu (THK) Bilecik Şube Başkanı İlker Çınar "Cumhuriyetimizin 100. yılı ve plakamızın 11 olması nedeniyle çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi" dedi.

Cumhuriyetin 100. yılı ve Bilecik'in plakasının 11 olması daloyasıyla bugün 111 paraşütlü ardı ardına Meryem Dağı'ndan atladı. Etkinlik Bilecik'in Gölpazarı İlçesi mücavir alanları içerisinde bulunan Meryem Dağı'nda gerçekleşti. Dün ve bugün olmak üzere 2 boyunca süren uçuşlarda yüzlerce paraşüt bölgede havalandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl etkinliğe ilişkin, "Bugün Bilecik vilayetimizin plakası 11 malumunuz, Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ettik. Onun anısına 111 tane paraşütçümüz bugün inşallah saat 11.00'de havada görmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi"

THK Bilecik Şuba Başkanı İlker Çınar ise Türkiye'nin her yerinden sporcunun Meryem Dağı'nda bir araya geldiğini belirterek, "Yaklaşık 2 yıl önce göreve geldikten sonra Sayın Valimize bu alanın Türk Hava Kurumu raporunu sunduk. Sporcularımız Türkiye'nin her yerinden buraya teşrif ettiler, kendilerine de ayrıca teşekkür ederiz. 111 paraşütçümüzü inşallah birazdan havada seyredeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılı ve plakamızın 11 olması nedeniyle çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi" diye konuştu.

"Mini Alp diyoruz biz buraya"

Bilecik Meryem Dağı'ndan dün uçuş gerçekleştiren ve yaklaşık 4.5 saatlik bir uçuş sonucunda Kütahya'ya inen İstanbul Sportif Havacılık Kulübü üyesi paraşütçü Servet Yalçınkaya, "Mini Alp' diyoruz biz buraya" dedi. Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"İstanbul Sportif Havacılık Kulübü üyesiyim. İstanbul'dan buraya uçuş yapmak için geldik. Yaklaşık 16 yıldır bu sporu yapıyorum. Meryem Dağı'ndan da ilk defa dün uçtum. Yaklaşık 4.5 saatlik bir uçuş sonucunda 136 kilometre bir mesafe yaparak Kütahya Çavdarhisar'a indim. Bölge gerçekten çok güzel. 'Mini Alp' diyoruz biz buraya. Yani Alplere gitmeye gerek yok. Burada dağ uçuşu yapabiliyoruz. Türkiye'de genellikle ova uçuşu yapılıyor. Ama burası dağ uçuşu yapma fırsatı veriyor bize."

Startın verilmesinin ardından 111 paraşütçü, Meryem Dağı'ndan peyder pey uçuş gerçekleştirdi.