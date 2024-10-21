Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı Sportif Turnuvaları Başladı

Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı Sportif Turnuvaları Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Cumhuriyet Turnuvaları' düzenliyor. Turnuvalarda dereceye girenlere ödüller verilecek. Turnuvalar, gençlerin sporla buluşmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen sportif turnuvalar başladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün öncülüğünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği ' Cumhuriyet Turnuvaları' başladı. Gençlerin sporla buluşmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvalarda dereceye girenlere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ödülleri verilecek. Turnuva hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yasin Özdemir, "Gençlerimiz için modern spor tesisleri inşa eden bakanlığımız bunun yanında çeşitli spor branşların da düzenlediği organizasyonlarla kapalı ve açık spor alanlarından tam kapasite faydalanıyor. Bu sebeple Gölpazarı ve Söğüt ilçelerinde düzenlenen halka açık voleybol turnuvaları ve masa tenisi turnuvaları gerçekleşti. Ayrıca açık hava spor alanında ise kadın voleybol takımı arasında gazozuna maç etkinliği düzenlendi. Maç sonunda gazoz ikramıyla günü tatlandırdılar. Spor ve arkadaşlık dolu harika bir gün geçirdiklerini dile getirdiler" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Bayramı Etkinlikler Gençlik bilecik Yerel Yaşam Spor

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
Teröristbaşının ölümü sonrası olay iddia: Göstermelik tören düzenleyip cenazeyi kaçıracaklar

"Elebaşı için tören düzenleyip cenazesini kaçıracaklar"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi) DÜNYA GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI | 21 Ekim ne günü? Dünya Gazeteciler Günü sözleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.