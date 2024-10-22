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Bilecik'te Çöp Toplama Etkinliği: 'Bilecik' Yazıldı

Bilecik'te Çöp Toplama Etkinliği: 'Bilecik' Yazıldı
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Bilecik'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çöp toplama etkinliğinde, toplanan çöplerle 'Bilecik' yazıldı. Etkinlik, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Bilecik'te 2 kurumun ortaklaşa düzenlediği çöp toplama etkinliğinde o kadar çöp toplandı ki; topladıkları çöplerin poşetleriyle 'Bilecik' yazdılar.

Bilecik'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gençlerin ve ailelerin katılımı ile Pelitözü Gölpark'ta çevre temizliği yapıldı. Toplanan çöpler o kadar fazlaydı ki ilgi çekmek için poşetleriyle 'Bilecik' yazıldı. Toplanan çöpler sonrası bir açıklama yapan kurum yetkileri, "Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde eş zamanlı başlatılan 'Ormanlar için el ele' etkinliğine; 7'den 70'e, çocuklardan, yaşlılara, genç kesimden, ailelere kadar büyük topluluk halinde geniş katılım sağlandı. Torba torba toplanan çöplerle 'Bilecik' yazılırken o anı fotoğrafla ölümsüzleştirdik. Daha sonra çöp torbaları kamyonlarla taşındı. Orman ekosisteminin korunması, yangın riskinin azaltılması, orman sağlığı ve biyolojik döngünün korunmasına büyük katkı sağlamayı amaçlayan etkinliklere devam edilecek" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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