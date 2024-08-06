Bilecik'te Çöp Sorunu: Hastalık Yayılmasından Endişe Ediliyor

Bilecik kent merkezinde toplanmayan çöpler tepkilere neden olurken, vatandaşlar hastalık yayılmasından endişe duyuyor.

Bilecik'te yaklaşık 5 aydır geç toplanan çöpler ve konteynırlarından gelen pis kokular vatandaşların tepkilerine neden oldu. Vatandaşlar çöplerin birikmesiyle kentteki sinek oranların artığını söyleyerek, pislikten hastalıkların yayılacağını söylediler. Kentte yoğunluğa göre alımlar yapıldığı, bazı mahallelerde bir buçuk günde çöp alındığı öğrenildi. - BİLECİK