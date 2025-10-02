Haberler

Bilecik'te Çocukların Geleceği İçin Önemli Toplantı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu öncülüğünde, çocukların huzurlu ve kaliteli bir yaşam sürmeleri için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Toplantıda yeni projeler ve çözüm yolları üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Bilecik'te Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde, çocukların geleceğine dair önemli fikir alışverişi yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kurum personelleriyle bir araya gelerek samimi bir ortamda istişarelerde bulundu. Görüşmede, çocukların huzurlu, güvenli ve kaliteli bir yaşam sürmeleri için yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı. Kuruluş bünyesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durulan toplantıda, çocukların geleceğine yön verecek yeni projeler ele alındı.

Türkoğlu, "Çocuklarımızın her açıdan daha iyi imkanlara kavuşabilmesi için tüm çalışanlarımızın gayretiyle daha güçlü adımlar atacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
