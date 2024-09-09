Bilecik'te Çocuklara Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Eğitimi

Bilecik'te 'Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Eğitici Eğitim' hizmeti çocuklara yönelik verilmeye başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hayal Ortakları Derneği arasında imzalanan iş birliği kapsamında çocuk kuruluşlarında 'Robotik Kodlama ve Yapay Zeka Eğitici Eğitim' hizmeti verilmeye başlandı.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bu iş birliğinde çocuklar robotik kodlama ve yapay zeka eğitim hizmetlerinden yararlanmaya başladı. - BİLECİK