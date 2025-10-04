Bilecik'te Çocuk Bakım Elemanlarına Eğitim Verildi

Bilecik'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Yerinde Personel Eğitimleri kapsamında çocuk kurumlarındaki bakım elemanlarına eğitim verildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim programı, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikolog Rauf Antep tarafından yürütüldü. Program kapsamında, bakım elemanlarının çocuklarla iletişim becerilerinin güçlendirilmesi, mesleki bilgi ve donanımlarının artırılması hedeflendi. Eğitim sürecini Bakanlık yetkilisi Rahime Şen ile birlikte takip eden Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, yapılan çalışmaların önemine değinerek, "Bu tür eğitimler, bakım hizmetlerinin kalitesini artırmak ve çocuklarımızın güvenli, destekleyici bir ortamda büyümelerine katkı sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır" dedi. - BİLECİK