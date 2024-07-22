Bilecik'te çiftçilerle birlikte biçerdöver hasadı yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Kurtköy'de çiftçilerle birlikte biçerdöver hasadına katıldı.

2024 üretim yılı Bilecik genelinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte teknik personellerce hasat edilen alanlarda biçerdöver kontrollerinin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' ile ilgili üreticilere ve biçerdöver operatörlerine bilgilendirmelerin de yapıldığını söyledi.

Kurtköy'de çiftçilerle bir araya gelen Yoldaş, yapılan çiftçi toplantısında, üretim planlaması, Bilecik'te devam eden ve yapılması planlanan projeler ve üretim sezonunda yaşanan tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşülerek çiftçilerin talepleri dinlendi. Hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu olması temennilerinde bulunuldu. - BİLECİK