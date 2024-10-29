Bilecik'te Çiftçilere Yeni Destekleme Modeli Eğitimi Verildi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, çiftçilere 'Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli' hakkında bilgi verildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, yerel yöneticiler de katılım sağladı.
Bilecik'te 'Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli' projesi hakkında çiftçiler bilgilendirildi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu' Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli' kapsamında çiftçiler bilgilendirdi.. Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert'in da katıldığı programda Günyurdu Köyünde çiftçilere yeni model hakkında bilgi verilerek, çiftçiler bilinçlendirildi. - BİLECİK