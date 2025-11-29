Bilecik'te Çiftçilere Sera Naylonu Desteği

Bilecik'te 52 çiftçinin serası naylon desteği ile yenilendi.

Bilecik'te 52 çiftçiye 38,5 ton sera naylonu dağıtılarak üretim kapasitesi artırıldı. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi" ve "Sera örtülerinin yenilenmesi alt projesi" kapsamında, seracılığın yoğun olarak yapıldığı Bilecik'in Söğüt ilçesinde çiftçilere destek sağlandı. Toplam 38,5 ton sera naylonu, bölgede üretim yapan 52 çiftçiye teslim edildi. Dağıtım ile mevcut seraların örtüleri yenilenerek üretim kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "Dağıtımla birlikte sahada yer alan mevcut seraların örtüleri yenilenerek üretim kapasitesi artırıldı. Bu desteklerle hem seracılığın gelişmesine katkı sağlandı hem de çiftçilerimizin üretim sezonuna daha güçlü başlaması hedeflendi" dedi. - BİLECİK