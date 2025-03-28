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Bilecik'te Çiftçilere Dane Mısır, Yağlık Ayçiçeği ve Nohut Dağıtımı

Bilecik'te Çiftçilere Dane Mısır, Yağlık Ayçiçeği ve Nohut Dağıtımı
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Bilecik'te 'Kurtköy Köyü Birlikte Üretim Modeli Projesi' kapsamında çiftçilere dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut dağıtıldı. Proje, 3.600 dekarlık alanda uygulanarak tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

Bilecik'te çiftçilere dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut dağıtımı gerçekleştirildi.

Bilecik'te tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Kurtköy Köyü Birlikte Üretim Modeli Projesi" kapsamında çiftçilere dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut dağıtımı yapıldı. Bölgedeki ilk örneklerden biri olan proje, 3 bin 600 dekarlık geniş bir alanda uygulanacak. Proje sayesinde çiftçiler birlikte üretim yaparak tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

Düzenlenen dağıtım töreninde katılan Vali Sayın Şefik Aygöl, üreticilerle bir araya gelerek projeye dair değerlendirmelerde bulundu ve bu modelin bölgedeki tarımsal kalkınmaya önemli katkılar sunacağını belirtti.

Projeyle birlikte çiftçilerin dayanışma içinde üretim yaparak daha verimli bir tarım modeli benimsemeleri amaçlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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