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Bilecik'te Çiftçilere 'Birlikte Üretim Modeli' Tanıtıldı

Bilecik'te Çiftçilere 'Birlikte Üretim Modeli' Tanıtıldı
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Kurtköy'de düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Birlikte Üretim Modeli' ile köydeki tarımsal üretimin artırılması hedefleniyor. Çiftçilerin refah seviyesinin artırılması ve köyden kente göçün önlenmesi amaçlanıyor.

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de 'Birlikte Üretim Modeli' çerçevesinde çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Şahin Arsal başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı, Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tansel Serim, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"Köyde mevcut tarımsal ürünlerin yetiştirme planları hazırlandı"

Toplantıda çiftçileri bilgilendiren İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "Kurtköy üreticileriyle, ilimizden ülkemize örnek olabilecek 'Birlikte Üretim Modeline' geçilmesi planlanmaktadır. Bunun için Kurtköy de çiftçilerimiz ile bir araya gelerek Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından uygulamaya başlayan birlikte planlı tarımsal üretim modeli, bitkisel ve hayvansal üretime yönelik desteklemeler, sözleşmeli üretim ve atıl arazilerin tarıma kazandırılması hakkında bilgi verildi. Köy Muhtarı ve çiftçiler ile istişarelerde bulunularak köyde mevcut tarımsal ürünlerin yetiştirme planları hazırlandı" dedi.

"Çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılarak köylerinde kaliteli bir yaşam sürdürecekler"

Konuşmasına devam eden Yoldaş; "Bu proje ile köy bazında hayvancılığın ve bitkisel üretimin sürdürülebilir bir geçim kaynağı haline getirilerek bu vesile ile köyden kente göçün önlenebileceği, çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılarak köylerinde kaliteli bir yaşam sürdürmelerinin sağlanabileceği, üreticilerin maliyetlerinin azaltılması, verimliliklerinin artırılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, hasat döneminde çiftçilerin pazarlama sorunu yaşamamaları, köy bazında hayvan yetiştiriciliği yapan bütün üreticilerin veya işsizlik nedeniyle köy dışına göç etmiş gençlerin, bir şirket bünyesinde, birlikte üretim modeli etrafında birleşmelerini sağlamak hedeflenmektedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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