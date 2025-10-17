Haberler

Bilecik'te Çiftçilere 64 Ton Yem Bitkisi Tohumu Hibe Edildi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 240 çiftçiye toplam 64 ton yem bitkisi tohumu hibe desteği sağlandı. Dağıtım töreninde kadın çiftçilerin önemi vurgulandı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Bilecik genelinde 240 çiftçiye toplam 64 ton yem bitkisi tohumu hibe desteği sağlandı.

İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine Bilecik Vali Yardımcısı Şahin Arsal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi katıldı. Bilecik Valiliği ve İl Özel İdaresi katkılarıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, Sertifikalı Macar Fiği, Yem Bezelyesi, İtalyan Çimi (Ryegrass) ve Hazır 4'lü Karışım Tohum dağıtımı yapıldı.

Vali Yardımcısı Şahin Arsal ise, etkinliğe katılan kadın üreticilerin 'Dünya kadın çiftçiler gününü' kutlayarak, "Kadınlar, tarımsal üretimin her aşamasında toprağın bereketini emeğiyle buluşturan, üretimin görünmeyen gücüdür" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
