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Bilecik'te Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları İçin Son Tarih Açıklandı

Bilecik'te Çiftçi Kayıt Sistemi Başvuruları İçin Son Tarih Açıklandı
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Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 31 Aralık 2024'te sona ereceğini duyurdu. Üreticilerin mağduriyet yaşamaması için gereken başvuruların zamanında yapılması gerektiğini belirtti.

Bilecik Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2025 yılı 'Çiftçi Kayıt Sistemi' (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceğini söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için başvuruların yapılması çağrısında bulunulan şunlara yer verdi; "Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için ÇKS dosyası müracaatlarını 31 Aralık 2024 tarihine kadar E-Devlet kapısı üzerinden ya da İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapmaları önemle rica olunur." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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