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Bilecik'te Çevre Dostu Murat Yardımcı'dan Çöp Isyanı

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Bilecik'te çevre dostu Murat Yardımcı, Abbaslık mevkiinde vatandaşların doğaya bıraktığı çöplere isyan etti. Her gün 5 torba çöp toplayarak doğayı korumaya çalışan Yardımcı, çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Bilecik'te çevre dostu olarak bilinen Murat Yardımcı, Abbaslık mevkiinde çöpleri toplayarak vatandaşlara isyan etti.

Bilecik'te her gün yüzlerce aracın manzara seyretmek için çıktığı Abbaslık mevkiinde alkol şahısların attıkları şişe, kutu ve plastik atıklar çevrecileri çileden çıkardı. Bölgede temizlik çalışması yapan Murat Yardımcı, "Arkadaşlar kardeşlerim içki içmeye bilmeyen doğaya gelmesin. Yazık yahu her geldiğimde 5 torba çöp topluyorum. Aileniz öğretmenleriniz hiç mi bir şey öğretmedi. Size tek sözüm kim çöpünü doğada bırakıyorsa yazıklar olsun. Harika doğası olan Abbaslık mevkiinde her gün 5 veya 6 torba çöp toplayarak, aracımla Bilecik'e götürüyorum. Gerçekten yazıklar olsun" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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