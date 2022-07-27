Bilecik'te Çayır Tırtılına Karşı Havadan İlaçlama

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te ayçiçek tarlalarına büyük zarar veren çayır tırtılı ile mücadelede üreticiler, drone ile ilaçlama çalışması yaparak önlem almaya çalışıyor.

Başta Trakya bölgesi olmak üzere Bilecik ve Eskişehir gibi illerde de yoğun olarak görülen çayır tırtılı ile mücadele devam ediyor. Bilecik'te 90 bin dekar ayçiçeği ekili alanın 9 bin dekarına zararlının enfekte olduğunu öğrenilirken, bazı çiftçilerin ise iş makinalarının yanı sıra zararlıya karşı mücadelede drone ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalıştığı görüldü.

Bilecik Valiliği'nden çayır tırtılı tehlikesine karşı yürütülen mücadeleye ilişkin şu anda 9 bin dekarın ötesinde bir yayılmanın söz konusunun olmadığı belirtilirken, tespit edilen bu alanlarda ise etkin mücadelenin devam ettiği aktarıldı.