Bilecik'te 'Canavar' Lakaplı Dişi Kurt Kameralara Yakalandı

Bilecik'te köylüler tarafından iriliğinden dolayı 'Canavar' lakabı takılan dişi kurt kameralara yakalandı.

Bilecik merkeze bağlı Bekdemir Köyü Ballı Kaya mevkiinde daha önce de görülen, fakat hızından dolayı görüntülenemeyen dişi kurt bu sefer kameralara yakalandı. Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, bir arkadaşı ile Şükraniye Köyü'ne gittiği esnada kurdu görünce aracını yolun kenarına çekerek cep telefonu kamerasıyla vahşi hayvanı görüntüledi. Kayıt sırasında kendi aralarında konuşan muhtar ve arkadaşı hayrete düştü. - BİLECİK