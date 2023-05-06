Bilecik'te cami minaresine yıldırım düştü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir köy caminin minaresi yıldırım düşmesi sonucu zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Tongurlar Köyü Caminin minaresine etkili olan yağışlardan dolayı minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet ettiği cami minaresinin üst kısmı yıkılırken, beton parçalar mabedin çatısına düştü. Şans eseri namaz vakti olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, cami içinde de büyük asar meydana geldi.

"Minaremiz uçtu ve caminin üzerine düştü, çatılar kırıldı"

Köy Muhtarı Çetin Elmas, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gök gürüldemesiyle yıldırım düştü. Minaremiz uçtu ve caminin üzerine düştü, caminin çatılar kırıldı. Camimizde büyük hasar var ve hayırseverlerin yardımını bekliyoruz" dedi. - BİLECİK