Bilecik'te cadde ve sokakları yıkandı, çöp konteynerleri dezenfekte edildi Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok cadde ve sokakta temizlik çalışması yapılırken, çöp konteynerleri de yıkanarak, dezenfekte edilirken, yapılan temizlik havadan böyle görüntülendi.

Bilecik'te cadde ve sokakları yıkandı, çöp konteynerleri dezenfekte edildi

BİLECİK - Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok cadde ve sokakta temizlik çalışması yapılırken, çöp konteynerleri de yıkanarak, dezenfekte edilirken, yapılan temizlik havadan böyle görüntülendi.

Başta kent merkezi olmak üzere birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalarda cadde ve sokaklar yıkandı, çöp konteynerleri de temizlendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen alt yapı ve kanalizasyon çalışmalarının sürdüğü bölgelerde de temizlik çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği alanlarda da yıkama ve temizlik çalışması yapan ekiplere, mahalle sakinleri ile esnaf duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.