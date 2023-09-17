Bilecik'te cadde ve sokaklara parke taşı uygulaması

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla cadde ve sokaklara parke taşı uygulaması yapılıyor.

Çevre ve görüntü kirliliği olan alanlara da müdahale eden çalışanlar, çalışmaları çerçevesinde gerekli bakım ve onarım çalışmalarını da yerine getiriyor.

Birçok mahallede kilit parke taşı çalışması yapılıyor. Kentte yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıldığı altyapı çalışmasını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, üstyapıda da birçok hizmeti vatandaşa sunmaya devam ediyor. Birçok mahallede yeni ulaşıma açılan cadde ve sokaklar olmak üzere birçok bölgede kaldırım yenileme çalışması yapan çalışanlar, kilit parke çalışmalarıyla Bilecik'i güzelleştiriyor.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda gerekli tamir çalışmalarını da yerine getiren ekiplerin kış mevsimine kadar birçok alanda yenileme ve düzenleme çalışması gerçekleştireceği bilgisi verildi. - BİLECİK