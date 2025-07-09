Bilecik'te Buğday Hasadı: 75 Bin Ton Üretim Bekleniyor

Bilecik'te 305 bin 863 dekar alanda buğday ekimi yapılmış, bu alanlardan 75 bin 104 ton buğday üretimi elde edilecek.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gülümbe Köyü'nde gerçekleştirilen buğday hasadına katıldı. Merkez ilçede 69 bin 500 dekar alanda ekim gerçekleştirildiğini, 18 bin 76 ton buğday üretimi sağlanacağı söyleyen Yoldaş, "İlimizde buğday hasadı, mevsimsel şartlara bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, haziran ayı ile ağustos ayı başı arasında yapılmaktadır. 2025 yılı için buğday ekim alanının yaklaşık 300 bin dekar, üretimin ise 75 bin ton civarında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı teknik personelleri tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da biçerdöver kontrolleri titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılı hasat sezonunda 15 Haziran - 30 Eylül tarihleri arasında Bilecik merkez ve ilçelerinde 426 bin dekar hububat alanında biçerdöver kontrolleri yapılmaktadır. Sahada 8 ekip ve 25 teknik personel görev almakta; dane kaybının önlenmesi, anız yangınlarının engellenmesi ve üretim sürecinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli tüm önlemler alınmaktadır" dedi. - BİLECİK