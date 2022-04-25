Bisiklet kullanıcılarına bakımı ve temel bisiklet kültürü anlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bisiklet kullanıcılarına bakımı ve temel bisiklet kültürü anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Bisiklet kullanıcılarına bakımı ve temel bisiklet kültürü anlatıldı

Trafikte güvenli bisiklet kullanımının artırılması ve çevrenin korunmasında bisikletin rolüne dikkat çekilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet kullanıcıları bir araya geldi.

Trafikte güvenli bisiklet kullanımının artırılması ve çevrenin korunmasında bisikletin rolüne dikkat çekilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet kullanıcıları bir araya geldi.

Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğiyle bisikletlerin bakımı, temel bisiklet kültürü anlatımı ve özel parkurda sürüş konuları anlatıldı. Bilecik Belediyesi bahçesinde bir araya gelen çocuk bisikletliler önce bisiklet bakımlarını yaptı. Daha sonra katılımcılara güvenli bisiklet kullanımı, trafikte bisikletlilerin uyması gereken konular ile sürüş yöntemleri hakkında bilgiler verildi.

Belediye bahçesinde sürüş tekniklerinin anlatıldığı etkinlikte bisikletli çocuklara hazırlanan hediyeler verildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title