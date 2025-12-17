Bilecik'te Bıçaklı Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Olayla İlgili 1 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bilecik, Merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Kent Ormanı yolu üzerinde bir şahsın yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Suriye uyruklu M.E.H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, M.E.H'nin, karın bölgesinden kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin F.Y. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheliyle birlikte, olayda kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı F.Y, Bilecik Adliyesi'ne sevk edildi, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.