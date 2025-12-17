Haberler

Bilecik'te Bıçaklı Saldırıda Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Olayla İlgili 1 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te meydana gelen bıçaklı saldırıda, Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bilecik, Merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Kent Ormanı yolu üzerinde bir şahsın yerde hareketsiz yattığı yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Suriye uyruklu M.E.H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, M.E.H'nin, karın bölgesinden kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma kapsamında şüphelinin F.Y. olduğu belirlendi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheliyle birlikte, olayda kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı F.Y, Bilecik Adliyesi'ne sevk edildi, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
title