Bilecik'te beslenerek büyütülen yavru tilki doğal ortamına salındı - Haberler

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Bilecik'te beslenerek büyütülen yavru tilki doğal ortamına salındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te beslenerek büyütülen yavru tilki doğal ortamına salındı

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yavru olduğu için misafir edilen tilki, büyüyünce doğal ortamına salındı.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yavru olduğu için misafir edilen tilki, büyüyünce doğal ortamına salındı.

Bir süre önce Hürriyet Mahallesinde bir evin bahçesine giren yavru tilki, ev sahibi tarafından yakalanarak Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde beslenerek büyütülen tilki, daha sonra doğal ortamına salındı.

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, sokak hayvanlarından kedi ve köpek başta olmak üzere kuş türleri ile yaban hayatında yaşamını sürdüren hayvanlara da gerekli tedavi ve barınmayı sağladıkları için büyük mutluluk duyduklarını belirterek, vatandaşların bu tür durumlara karşı hassasiyet göstermeleri ve kendilerini haberdar etmeleri uyarısında bulundu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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