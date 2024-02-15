Bilecik'te Berberlere Zam Onayı

Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası, berberlerden gelen saç ve sakal kesimiyle ilgili zam teklifini onayladı.

Bilecik'te Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odası, esnaftan zam talebine olumlu yanıt verdi. Saç sakal kesimi ve yıkama fiyatları zamlandı. Yapılan zamlar sonrası şekilli saç tıraşı 100 TL, saç-sakal-yıkama-fön 300 TL, saç kesme 150 TL, saç keme makine ile asker tıraşı 100 TL, yıkama-fön 100 TL, ağda ve maske 70 TL, sakal tıraşı 80 TL, saç yıkama 70 TL oldu. - BİLECİK