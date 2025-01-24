Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 3 ölü, 15 yaralı

Servis minibüsü dere yatağına düştü! 3 ölü, 15 yaralı
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı

Bilecik'te Bebek Çocuk Kütüphanelerine Artan İlgi

Bilecik'te Bebek Çocuk Kütüphanelerine Artan İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Bebek Çocuk Kütüphanelerine olan ilginin artması, çeşitli eğitim kurumlarının işbirliği ile gelecekte daha fazla etkinlik gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Bilecik Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Bebek Çocuk Kütüphanelerine ilgi artıyor.

Osmaneli İlçe Kaymakamımı Abdüssamed Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Şube Müdürü Murat Ersin Korkut ve Bebek Çocuk Kütüphanesi yetkilisi Yeliz Mutlu ve Meryem Gökcel Ermiş ile bir araya geldi. Görüşmede ilçedeki eğitim-öğretim, kütüphanecilik faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Kılıç, kurumlar arasında ortaklaşa gerçekleştirilecek çalışmaları değerlendirdi. Öte yandan, İlçe Halk Kütüphanesi ve Bebek Çocuk Kütüphanelerine ailelerden büyük ilgi görüldüğü kaydedildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Eski otel çalışanı: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı
img

Yangın faciasında kasıt var mı? Rapordaki detay dikkat çekti
img

Servis minibüsü dere yatağına düştü! 3 ölü, 15 yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya'daki otel yangınında kasıt var mıydı? İtfaiye raporunda dikkat çeken detay

Yangın faciasında kasıt var mı? Rapordaki detay dikkat çekti
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı

Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
78 kişinin öldüğü oteli merak etmişler!

78 kişinin öldüğü otelin önünde hatıra fotoğrafı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.