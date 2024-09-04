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Bilecik'te Balık Sezonu Başladı: İlk Günlerde Hamsi 250 TL

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Bilecik'te 1 Eylül itibarıyla biten av yasağıyla beraber balıkçıların yüzü gülerken, sezonun açılmasıyla vatandaşlar da tezgahlara koştu. Sezonun ilk günlerinde hamsinin kilosu 250 TL'den satıldı.

Bilecik'te 1 Eylül itibarıyla biten av yasağıyla beraber balıkçıların yüzü gülerken, sezonun açılmasıyla vatandaşlar da tezgahlara koştu. Sezonun ilk günlerinde hamsinin kilosu 250 TL'den satıldı.

15 Nisan'da başlayan av yasağıyla yaklaşık 5 ay durgun süreç geçiren balıkçılar, 1 Eylül tarihinde av yasağının kalkmasıyla tezgahlarını tekrar balık çeşitleriyle süslerken hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzü güldü. Aylar sonra tezgahlarına gelen istavrit, uskumru, kupes, kefal ve hamsi çeşitleriyle mesailerine kaldıkları yerde devam ettiklerini belirten balıkçı esnafı, balığın bol ve fiyatların da uygun olduğu bir sezon geçeceğini belirttiler. Geçen senelere göre balık fiyatlarının biraz pahalı olduğunu belirten balıkçı esnafı, ilk başlarda fiyatlar biraz yüksek gelse de balık çeşidinin ve verimin artmasıyla düşeceğini ifade etti.

"Balık seven insanlar her zaman bir şekilde balık yiyor"

Balık sezonunun hayırlısıyla başladığını belirten balıkçı esnafı Batuhan Acar, "Hamsiler bu sene iri, sardalyalar çok güzel yağlı, palamut da var bu sene çok şükür. Palamutlar şu an yarım kilo 600 gram arası geliyor yani gayet güzel. Fiyatlar ilk günlerde her sene olduğu gibi biraz sezona göre pahalı. Ama gün geçtikçe birkaç hafta içinde hem balıklar daha lezzetlenecek diye düşünüyorum hem de fiyatlar balığın bollanmasıyla beraber düşecek diye düşünüyorum. Balık seven insanlar her zaman bir şekilde balık yiyor. Fiyatlar geçen seneye göre biraz tabii ki pahalı. Her zaman olduğu gibi balık sağlıklı bir yiyecek olduğu için satılıyor" dedi.

"Şu an mevsimsel olarak insanlarımız üzüm yaprağıyla sardalya yapıyor çok güzel oluyor ızgarada"

Acar açıklamasının devamında, "Şu anda en pahalı balık; tekir, barbun, mırlan mezgit ve Norveç somon bunlar. Norveç somonu şu an 400-500 TL arası, yerli somonumuz Karadeniz somonu 200-300 TL arası, mırlan mezgitler iriliğine göre 200 TL'den başlayıp 400-500 TL'ye kadar çıkabiliyor, Çupra, levrek 250-300 TL arası, barbun da iriliğine ve ufaklığına göre 300 TL'den 600 TL'ye kadar barbun, tekir var. Şu an mevsimsel olarak insanlarımız üzüm yaprağıyla sardalya yapıyor çok güzel oluyor ızgarada veya fırında da yapılıyor buğulama şeklinde. Şu an sardalya çok tüketiliyor. Palamutlar geçen sene çok olmadığı için palamuda karşı bir özlem var o yüzden bu sene palamut çok satılıyor. Hamsiler de çok lezzetli bu sene iri olduğu için insanlar ufak hamsiyle uğraşmayı sevmiyor iri hamsi olduğu için bu sene hamsiye de güzel talep var" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

bilecik Ekonomi Güncel Yerel

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