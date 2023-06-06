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Bilecik'te baca yangını

Bilecik'te baca yangını

Yerel Haberler

Bilecik'te meydana gelen baca yangını itfaiyenin anında müdanesiyle söndürüldü.

Bilecik'te meydana gelen baca yangını itfaiyenin anında müdanesiyle söndürüldü.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi İstanbul Sokak üzerinde bir aparmanın çatısında bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yangının bacadan çıktığı anlaşıldı. Ekipleri alevlere anında müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Gazipaşa Bilecik Yerel Haberler

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