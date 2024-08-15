Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Ayçiçeği Üretiminde Artış

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik genelinde 90 bin dekar ayçiçeği yetiştiriciliği yapılırken, desteklemeler sonucu son üç yılda 30 bin dekarın üzerinde üretimde artış sağlandı.

Bilecik genelinde 90 bin dekar ayçiçeği yetiştiriciliği yapılırken, desteklemeler sonucu son üç yılda 30 bin dekarın üzerinde üretimde artış sağlandı.

Vali Şefik Aygöl, Gölpazarı Kaymakamı Tahir Ardal ve Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı'nda üretici ve çiftçilerle buluştu. Vali Aygöl, burada yaptığı konuşmada Gölpazarı'nda yapılan Ayçiçek üretimine değindi. Vali Aygöl, "Yağlık ayçiçeği tarımı ilimiz ve ilçelerimizde önemli bir yer teşkil etmektedir. Ekim alanları, mekanizasyona en uygun bitki olması ve fazla işgücü gerektirmemesi, üretimini yıldan yıla arttırmaktadır.

İl genelinde 90 bin dekar ayçiçeği yetiştiriciliği yapılmakla birlikte yağlık ayçiçeği üretimi Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde de yaklaşık 40 bin dekar alanda yapılmaktadır. Son üç yılda yapılan desteklemeler ve projeler ile ilimizde 30 bin dekarın üzerinde ayçiçeği üretimi arttırılmıştır. Üretici ve alıcı arasında karşılıklı menfaat esaslarına dayalı olarak yazılı akitlerle yürütülen tarımsal üretim şekli olan sözleşmeli üretim modelini ayçiçeği üretiminde arttırılması planlanmaktadır. Gölpazarı ilçemizde yağlık ayçiçeği üreticileri ve muhtarlar ile alıcı firmalardan biri olan S.S. 307 Sayılı Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi ile bir araya getirilerek sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerimizin daha iyi şartlarda ürünlerini pazarlamaları konularında Gölpazarı İlçesinde toplantı gerçekleştirilmesi planlanmaktayız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi bilecik Yerel Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Fatih Altaylı- Kemal Kılıçdaroğlu olayı ne? Fatih Altaylı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu?
title