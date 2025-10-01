Haberler

Bilecik’te Avrupa Hareketlilik Haftası Yüzme Müsabakaları Tamamlandı

Bilecik kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme müsabakaları büyük bir katılımla sona erdi. Genç yüzücülerin mücadeleleri, tribünlerdeki coşku ile desteklendi.

Bilecik kapalı yüzme havuzunda düzenlenen müsabakalar tamamlandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yüzme müsabakaları, yoğun katılım ve büyük heyecanla tamamlandı. Genç yüzücülerin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda tribünlerde de coşkulu anlar yaşandı. Sporcular, antrenörler ve ailelerin ilgiyle takip ettiği müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonlar hem çocuklarımızın spora olan ilgisini artırıyor hem de Bilecik'te spor kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
