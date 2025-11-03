Bilecik'te Askeri Yemin Töreni Trafiği Felç Etti

Bilecik'te bugün askeri yemin töreni için kentte gelen yüzlerce kişi ara sokaklara geliş güzel park edince trafik felç oldu.

Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığında gerçekleştirilen '2025 Yılı Ekim Celbi Erlerin Ant İçme Töreni' için binlerce kişi bugün kentte akın etti. Emniyet tarafından otopark alanlarına yönlendirilen alanlar kısa sürede doldu. Araçlar Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığının bulunduğu Bahçelievler ve Hürriyet mahallerinde park yer aradı. Ara sokaklarda park yeri bulamayan bazı duyarsız sürücüler araçlarını kaldırımlara ve diğer araçların çıkamayacağı şekilde park edince karmaşalar yaşandı. Hatalı parklar yüzünden trafiklerde sıkışmalar olurken, bunun üzerine bir de her hafta pazartesi günü kurulan pazar üstüne eklenince sürücüler çileden çıktı.

Vatandaşlar yenin törenlerini her hafta pazartesi günü Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar olduğu güne denk gelmemesi için yetkililerden ricada bulundular. - BİLECİK